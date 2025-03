Prosegue a Vado Ligure la manutenzione del verde pubblico: parco Robinson chiuso fino a venerdì

Prosegue rapidamente e senza intoppi l'intervento di manutenzione delle alberature voluto dal Comune di Vado Ligure. Dalla consegna dei lavori sono già state potate oltre 100 piante in diverse aree del territorio, a partire da Piazzale Marittimo proseguendo sulla passeggiata a mare, lungo Via Piave, fuori e dentro il cimitero di Bossarino e in Via Ferraris.