Savona, chiusa temporaneamente via Giacchero, deviazione dei mezzi di Tpl

Via Giacchero chiusa provvisoriamente al traffico per consentire i lavori di pulizia del vicino corso Mazzini dove, in mattinata , c'è stato uno sversamento di olio tossico. Via Giacchero è occupata dai mezzi dei vigili del fuoco e degli addetti alla bonifica e ne è stata necessaria la chiusura.

Per questo anche i mezzi di Tpl hanno dovuto cambiare tragitto; tutte le linee interessate arrivate in corso Mazzini non potranno svoltare in via Giacchero ma proseguiranno fino al Mercato Civico, svolteranno a sinistra in via Luigi Corsi, piazza Giulio II, via Niella e riprenderanno il regolare percorso.