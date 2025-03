Tpl, Burlando e Gemelli (Pd): "Chiesti chiarimenti su esternalizzazioni, investimenti e qualità del lavoro"

Nonostante il sindaco Russo abbia cercato di smorzare la tensione con i sindacati, ieri presenti in Sala Consiglio durante la Commissione di Tpl e preoccupati per quanto riportato nel Piano industriale, le richieste di chiarimenti all'azienda arrivano anche dai consigliere Burlando e Gemelli del Pd.

Durante la Commissione consiliare di ieri, convocata per l'audizione dell’azienda TPL e delle sigle sindacali in merito al nuovo piano industriale aziendale, i consiglieri comunali del Partito Democratico, Luca Burlando e Alessandra Gemelli, hanno chiesto chiarimenti su alcuni punti chiave relativi al futuro del trasporto pubblico locale. In particolare, sono state richieste informazioni sulle esternalizzazioni previste, per comprenderne le modalità e gli effetti sulle condizioni lavorative del personale, sottolineando la necessità di garantire stabilità occupazionale e qualità del servizio.