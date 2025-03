Finale in lutto, è mancato il dottor Enrico Richeri

Lutto a Finale Ligure per la scomparsa avvenuta all'ospedale San Paolo di Savona nelle scorse ore dello stimato pediatra dottor Enrico Richeri.

Apprezzato dai tanti pazienti che lo hanno avuto come medico, sono diversi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Così come quello dei colleghi che ne ricordano l'enorme valore umano e professionale.