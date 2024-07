Varazze, approvato il progetto per l'impianto al Salice: prevista pista di pattinaggio, pump track, arrampicata ed elisuperficie

E' stato approvato dalla giunta comunale di Varazze il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo con pista di pattinaggio in località Salice.

L'Amministrazione varazzina aveva ribadito l'intenzione già nel 2019 di realizzare un impianto sportivo stralciando il già previsto campo di calcio, la biglietteria e i relativi parcheggi.

L'area presente tra il pendio ed il tracciato autostradale, ad oggi si trova in analoghe condizioni in cui era nel 2019 quando era stato espresso parere tecnico di attuabilità del progetto preliminare, in merito alla costante presenza di acqua in molte zone dell'area, che presenta zone spesso paludose rigogliosi canneti.

Durante i ripetuti sopralluoghi sul posto era stata constatata l'aumentata presenza di vegetazione arbustiva invasiva e dei già folti canneti soprattutto nella zona di ponente che risulta all'oggi praticamente inaccessibile. Una porzione dell'ampio piazzale perlopiù pianeggiante invece risulta essere inghiaiata. Nell'area sono inoltre parcheggiati alcuni autoarticolati e manufatti in conglomerato cementizio di varia natura, così come sono presenti mezzi abbandonati. Nelle aree poste a contorno sono presenti alcuni rottami di autovetture abbandonate.

"Permane l’intenzione dell’Amministrazione comunale di procedere alla realizzazione dell’impianto sportivo che consentirà di far fronte alla forte richiesta di spazi sportivi, cresciuta negli ultimi anni ed oggi indispensabile per fornire spazio di allenamento e gara alla squadra di pattinaggio in velocità che dispone di atleti locali a livello nazionale e che la struttura di che trattasi, una volta realizzata, diverrebbe lo spazio di gara e allenamento per il pattinaggio e punto di riferimento per l’agonismo di un grande bacino di utenza del Nord Italia" spiegano nel progetto.

L'intervento prevede quindi di ospitare cinque discipline federali. Nello specifico è prevista la realizzazione di una pista ad anello (pendenza costante o curvilinea/parabolica) per pattinaggio a rotelle conforme al regolamento per l'omologazione degli impianti per il Pattinaggio Corsa della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR; la realizzazione di una pista "pump track" su terreno sterrato conforme al regolamento della Federazione Ciclistica Italiana (FCI); la realizzazione di due pareti per arrampicata sportiva conformi al regolamento Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I); la costruzione di un edificio su due livelli per i servizi necessari allo svolgimento degli sport, che ospiterà ambienti destinati alle gestione dell'impianto, a servizio degli atleti, spazi per associazioni locali e vani per deposito e locali tecnici; la realizzazione di una elisuperficie conforme ai requisiti ENAC; la realizzazione di un'area attrezzata per camper per 30 stalli.

Propedeuticamente alla realizzazione del progetto dovrà essere predisposta la messa in sicurezza del sito tramite interventi di carattere geotecnico e di regimentazione delle acque superficiali e profonde. A servizio delle attività sportive è previsto un impianto d'illuminazione composto da 8 torri faro.

E' infine prevista la sistemazione di un'area pertinenziale a parcheggio a raso della capienza massima di 45 posti auto oltre a 23 parcheggi nello spazio antistante il piano terra dell'edificio servizi.

L'opera potrebbe essere finanziata in caso di ammissione al bando dell’Istituto per il Credito Sportivo “Sport Missione Comune 2024”, pubblicato in collaborazione con l’ANCI e rivolto agli Enti Territoriali, in scadenza al 30 settembre del 2024, tramite un mutuo fisso da stipulare entro il 31 dicembre.

Per la partecipazione il Comune ha dovuto rimodulare il progetto di fattibilità tecnico economica, apportando le modifiche necessarie, così da consentire la realizzazione dell'opera.

L'importo si attesta per il primo stralcio su un milione e 200mila euro. Prevista una spesa complessiva di 3 milioni di euro.

CRONISTORIA

Nel corso degli anni ’90 fu realizzato in località Salice, un primo stralcio di opere per la realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del calcio, con il quale si era predisposto il piano di gioco e le opere di contenimento del terreno a monte con l’inserimento di una parte delle gradinate A seguito della complessità della situazione geologica, l’allora insediata amministrazione comunale, con deliberazione del novembre aveva dato incarico per la progettazione delle opere necessarie per il consolidamento del versante, propedeutiche al completamento dell’impianto sportivo.

Il progetto geotecnico per la sistemazione definitiva dell’area interessata fu consegnato al Comune con la previsione di un corpo di interventi di drenaggio del costo complessivo di 410mila euro.

Con deliberazione della Giunta comunale del novembre 2007 venne approvato il progetto preliminare, per la realizzazione di un campo sportivo, che utilizzando le opere già realizzate, ne prevedeva il completamento con la costruzione di un campo di calcio in erba sintetica per squadre a sette giocatori, circoscritta pista di pattinaggio a rotelle omologabile per gare ufficiali, oltre ai servizi, spogliatoi e parcheggi. Il progetto comprendeva quindi, anche la realizzazione degli interventi geotecnici per un importo complessivo del progetto preliminare quantificato in 2milioni di euro.

Nella delibera dell'aprile 2019 la Giunta aveva approvato le linee di indirizzo finalizzate alla realizzazione di un impianto polifunzionale limitato, a differenza del preliminare dell’anno 2007, alla sola pista di pattinaggio e al fabbricato spogliatoi e servizi, escludendo quindi il campo da calcio centrale, la zona biglietteria e l’area camper esterna con i relativi parcheggi, tutte opere stralciate dalla progettazione, mentre nella zona centrale, originariamente prevista per il campo da calcio, si ritenne di realizzare un’area multifunzionale con superficie piana. Nel luglio 2023 il Dipartimento per lo Sport del Ministero, ha pubblicato il bando Sport e Periferie e la partecipazione con esito favorevole avrebbe consentito l’ottenimento di un finanziamento a fondo perduto fino a 700mila euro.

Pertanto l’amministrazione comunale ha determinato la partecipazione al bando, cofinanziando l’importo eccedente il finanziamento, presentando un progetto con alcune modifiche rispetto alla precedente configurazione. Il progetto ha avuto approvazione da parte della Giunta con deliberazione dell'ottobre 2023, ma non ha avuto accesso al finanziamento relativamente al bando Sport e Periferie.