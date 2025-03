Il 12 marzo a Vado Ligure "Passione e Impegno. Quando le donne scelgono"

Mercoledì 12 marzo, alle ore 20:30, presso la Casa della Memoria di Piazza Corradini 8 a Vado Ligure, si terrà l’evento "Passione e Impegno. Quando le donne scelgono", organizzato dalla Sezione Anpi di Vado Ligure in occasione delle celebrazioni per l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

"Ma ha senso dire 8 marzo festa della donna? Ma di cosa stiamo parlando? - dichiarano dall'organizzazione - L'8 marzo non è una festa, l'unica cosa bella è la mimosa. Stiamo assistendo giorno per giorno ad una vita sempre più faticosa per le donne, sia nell'ambito familiare che in quello sociale, con la piaga dei femminicidi sempre in aumento".

"Una giovane donna che si presenta ad un colloquio di lavoro spesso è discriminata rispetto agli uomini in quanto potrebbe diventare madre - proseguono dall'Anpi di Vado Ligure - Ben pochi sono gli imprenditori illuminati che considerano la maternità un valore aggiunto e non un peso per l'azienda".

"Considerando inoltre la mancanza di asili nido a costi accessibili e di strutture adeguate per la cura degli anziani, la vita di una lavoratrice è veramente difficile - continuano dalla sezione Anpi - Ma ciò nonostante le donne non ci mollano e continuano dritte per la loro strada, per il mantenimento dei diritti acquisiti con la Costituzione anche se spesso non applicati. E allora celebriamo l'8 marzo, nonostante tutto, sottolineando l'impegno delle donne che, anche al di fuori dell'ambito familiare e lavorativo, scelgono di fare volontariato, ritagliando spazio alla propria persona".

Dopo le esperienze condivise negli anni scorsi con le volontarie della Croce Rossa di Vado Ligure-Quiliano e di Telefono Donna Savona, quest’anno saranno protagoniste dell’incontro Elena Berruto di Emporio Caritas; Sofia, Monica e Daniela di Villapiana Antifascista; Marta Giampetruzzi di Savona Insieme; Silvia Parodi per il Corridoio Umanitario Caritas; Veronica Parodi della Società San Vincenzo De Paola.