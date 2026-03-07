Savona, sicurezza e mobilità a Oltre-Letimbro, prosegue il confronto tra quartiere e istituzioni, la settimana prossima parte la potatura degli alberi

Prosegue il confronto del quartiere Oltre-Letimbro sui temi della sicurezza urbana e della mobilità lungo Corso Tardy e Benech. La discussione, tra Cofartigianato e Comune, prende le mosse dalla raccolta firme promossa a gennaio dall’associazione degli artigiani su richiesta nei negozi del corso. A seguito dell’iniziativa, il Comune di Savona ha inviato una risposta ufficiale illustrando sia le azioni già avviate sia nuovi interventi programmati per migliorare la sicurezza stradale e la qualità della mobilità nell’area.

Il documento, siglato dal sindaco Marco Russo insieme agli assessori Elisa Di Padova e Ilaria Becco, richiama i percorsi di confronto già avviati con il quartiere e con i comitati cittadini, oltre ad alcuni interventi tecnici in corso, come le verifiche sugli attraversamenti pedonali più critici lungo l’asse di Corso Tardy e Benech e il potenziamento dell’illuminazione pubblica nei principali punti di attraversamento.

Tra le azioni previste dall’amministrazione vi è anche l’avvio dei lavori di potatura degli alberi presenti nell’area, programmati a partire dalla prossima settimana, con l’obiettivo di migliorare visibilità, sicurezza stradale e qualità dello spazio urbano.

Per condividere con il territorio queste iniziative e avviare un confronto operativo sulle priorità del quartiere, è stato fissato un incontro pubblico per lunedì 17 marzo alle ore 14, presso la sede del Comitato di quartiere di Via Scarpa. L’appuntamento rappresenterà un momento di dialogo tra amministrazione, Confartigianato, attività economiche e cittadini per valutare insieme gli interventi proposti.

"Accogliamo con soddisfazione questo passaggio – commenta Fulvia Becco, direttore di Confartigianato Savona – perché rappresenta un segnale importante di attenzione verso le istanze emerse dal territorio. Il lavoro svolto in questi mesi, a partire dalla raccolta firme e dal confronto con il quartiere, ha contribuito ad aprire un dialogo completo e costruttivo tra amministrazione, tessuto economico e cittadinanza. La costruzione di un tavolo di lavoro fattivo e disponibile all’ascolto delle esigenze della città e del quartiere ha favorito un percorso concreto, di cui questo documento rappresenta un primo risultato positivo".

Gli assessori Di Padova e Becco sottolineano inoltre l’importanza dell’interlocuzione avviata: "Abbiamo accolto con piacere l'avvio di questa interlocuzione – aggiungono – che riteniamo molto utile e proficua in cui abbiamo chiarito, rispetto ai temi attenzionati, quelli che sono gli interventi programmati o in fase di programmazione. Un'interlocuzione che si inserisce e integra i molti incontri che ci sono stati e ci saranno per migliorare la vivibilità della zona che per noi ha una grandissima importanza data anche la densità di servizi ed esercizi commerciali e artigianali che ne fanno un quartiere molto vivo e attivo. E abbiamo ritenuto utile concordare anche un momento di condivisione in presenza".