Armando Spataro alla Libreria Ubik: “Le ragioni del no” al referendum costituzionale

E' nutrito il calendario degli incontri della libreria Ubik. Negli eventi di marzo, il primo è quello del 10, con Armando Spataro, nella sala Rossa del Comune alle 18. Spataro, già Procuratore della Repubblica di Torino e Procuratore Aggiunto a Milano in inchieste su terrorismo, criminalità organizzata e mafia, già componente del CSM presenta il libro "Le ragioni del no.La posta in gioco nel referendum costituzionale"(Laterza). Partecipano gli avvocati Paolo Gaggero e Maria Gabriella Branca, a cura del Comitato per il No alla riforma Nordio e della libreria Ubik

I sostenitori del sì faranno leva su questioni molto sentite dalla generalità dei cittadini: i veri o presunti errori giudiziari, le responsabilità dei magistrati, la lunghezza dei processi, i motivi del conflitto tra politica e magistratura. In realtà, secondo Spataro, la revisione costituzionale si occupa assai poco della giustizia italiana e punta a ridefinire, a tutto vantaggio del governo, l’equilibrio tra i poteri dello Stato rendendo la magistratura più debole. Se la riforma andrà in porto, l’attuale maggioranza di governo si sentirà incoraggiata a procedere con il premierato sulla via di una modifica in senso autoritario dello Stato.

Sabato 14 marzo ore 18 Libreria Ubik: "Savona com’era: volti e storie tra Ottocento e Novecento", visione e presentazione delle foto dall’archivio di Bruno Chionetti.

Dopo aver visto tante immagini della Vecchia Savona, l'incontro si incentrerà stavolta sulle foto che ritraggono i savonesi del passato. Alla fine dell’800 la fotografia si libera dalle limitazioni del “ritratto in studio” e diventa “istantanea”, scende nelle strade ed entra nel quotidiano, diventando un preziosissimo strumento per documentare gli avvenimenti, le attività, le mode, i volti. L'incontro mostrerà scatti eseguiti tra la fine dell’'800 ed i primi due decenni del ‘900 che riprendono avvenimenti savonesi, gruppi, personaggi e gente comune: sartine, scolari, camalli, militari e religiosi, nei loro momenti di vita ed attività, senza perdere di vista la città e il suo ambiente. Il mondo della “Belle Époque” a confronto con la realtà di tutti i giorni che i nostri nonni e bisnonni hanno realmente vissuto.

Seguiranno poi (Martedì 17 marzo ore 18 Libreria Ubik) l'incontro con i Pino Arlacchi, già Vicesegretario Generale dell’ONU, collaboratore e amico dei giudici Falcone e Borsellino, che racconterà la Cina e la peculiarità del suo modello politico ed economico.

Nel mese ci sarà inoltre la lettura scenica a cura di Giuliano Tutone (il magistrato delle inchieste su Delitto Ambrosoli, Loggia P2 e Mafia) e Simonetta Guarino (attrice, regista e autrice) che chiuderanno la campagna referendaria per il No alla riforma Nordio, oltre agli interventi nel mese già comunicati di Gherardo Colombo (il magistrato delle inchieste su Mani Pulite e P2, e Vicepresidente della casa editrice Garzanti). Tra gli altri incontri, presentazione del nuovo sorprendente e commovente romanzo per l'autrice rivelazione de “La Grande Sete” Erica Cassano.





