La Croce Bianca di Albenga al Giubileo del Volontariato a Roma

Anche una delegazione di militi della Croce Bianca di Albenga presente al Giubileo del mondo del Volontariato a Roma, in Piazza San Pietro.

Migliaia di volontari, persone che ogni giorno dedicano tempo ed energie al prossimo, si sono riuniti nel cuore della Capitale per un momento di condivisione e spiritualità.

Assente Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, come già accaduto per il Giubileo degli Artisti e quello dei Diaconi. La celebrazione è stata presieduta dal cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, che ha letto l'omelia preparata dal Pontefice per l’occasione.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro per tutti i volontari, dagli operatori delle associazioni no-profit agli appartenenti alle ONG e agli assistenti sociali, sottolineando il valore fondamentale della solidarietà e dell’impegno nel tessuto sociale.