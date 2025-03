Attivata una raccolta fondi per Paolo, il giovane di Albenga rimasto tetraplegico per le conseguenze di un pugno

È già arrivata a 11mila euro la raccolta fondi su GoFundMe per aiutare Miranda e il figlio Paolo. La storia del 24enne di Albenga che, a causa di un pugno ricevuto per rubargli il monopattino, ha avuto danni irreversibili, è stata ripresa ieri da Le Iene (QUI il nostro articolo).

“A seguito della caduta - scrive l’organizzatrice, Rossella Lamarra - il nostro Paolo è rimasto tetraplegico e con un livello cognitivo ancora tutto da valutare e capire. Oltre il danno - aggiunge - la beffa: nessun aiuto economico da parte delle persone colpevoli dei reati in quanto nullatenenti e senza lavoro”.

“Paolo - prosegue - ha bisogno di assistenza 24/7 e ne avrà bisogno a vita ma soprattutto ha bisogno della presenza della mamma che in questi ultimi mesi ha anche perso il lavoro per poter stare vicino a suo figlio”.

In attesa che Paolo lasci il centro in cui è ricoverato, sono arrivate oltre 300 donazioni in suo sostegno. La campagna è raggiungibile QUI.