Tetraplegico a 24 anni dopo un'aggressione per rubargli il monopattino: la storia dell'albenganese Paolo a Le Iene

È andata in onda ieri sera, nell’ambito della consueta puntata domenicale de Le Iene, la storia di Paolo, il 24enne di Albenga rimasto tetraplegico dopo un’aggressione avvenuta a Vadino nel maggio 2024. Una vita distrutta in un attimo, un dramma che ha segnato per sempre anche la sua famiglia.

La madre Miranda e la sorella Rossella vivono un dolore immenso, reso ancora più difficile dalla lotta quotidiana per garantire a Paolo le cure necessarie. Il risarcimento spettante alla famiglia ammonta a oltre 1,2 milioni di euro, ma con tutta probabilità non verrà mai incassato. Lo Stato potrebbe erogare un indennizzo di appena 25mila euro, cifra del tutto insufficiente per affrontare le spese mediche e di assistenza. Per questo è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe.

Paolo è attualmente ricoverato in un centro specializzato a La Spezia, dove ha già subito oltre 40 ore di interventi chirurgici. Sua madre ha dovuto lasciare il lavoro per seguirlo, essendo indispensabile per la riabilitazione.

Quando lascerà il centro, Paolo tornerà a vivere con la madre, ma la loro casa popolare non è idonea alla sua nuova condizione. Servono modifiche strutturali, assistenza continua e attrezzature mediche costose.

Paolo era un ragazzo solare, buono con tutti, appassionato di musica, in particolare delle canzoni di Ultimo, e di calcio. Aveva sogni e speranze, spezzati in una notte di maggio.

Di ritorno da una serata trascorsa in discoteca con gli amici, infatti una notte dello scorso maggio, intorno alle 3,30, stava tornando a casa a piedi con un amico. Aveva con sé il suo monopattino elettrico, che gli viene rubato da un ragazzo parte di un gruppo di 4 amici provenienti dal Piemonte. Paolo e l’amico chiedono la restituzione del monopattino. Il monopattino viene poi restituito, ma un ragazzo del gruppo sferra un pugno in viso a Paolo, che cadendo indietro batte la nuca. Emorragia cerebrale. L’inizio di un calvario.

Paolo viene salvato dai suoi amici. Gli aggressori scappano. I quattro, tutti giovanissimi, tra cui un minorenne, sono a processo. Due dei responsabili sono stati condannati: l’autore del pugno a sei anni di reclusione per lesioni gravissime e rapina, con l’aggravante dei motivi futili e abietti; un altro membro del gruppo a tre anni e sei mesi. Entrambi hanno ammesso le proprie colpe, ottenendo così uno sconto di pena. La sentenza di primo grado è stata però impugnata e, in attesa del processo d’appello, anche l’unico detenuto (colui che ha sferrato il pugno) è tornato libero, sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. Un terzo maggiorenne è in attesa di processo, con un’udienza già fissata, mentre non è ancora chiaro quando si svolgerà il procedimento a carico del minore coinvolto.