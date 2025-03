Ortovero, investimento da 960 mila euro grazie al Pnrr per il nuovo Asilo Nido

Ortovero è il comune con una popolazione scolastica di 300 alunni a fronte di circa 1.700 abitanti. Scuola dell’infanzia, scuola primaria dotata di aula multimediale e secondaria di primo grado, con funzioni comprensoriali, per un totale di 14 classi che utilizzano la mensa con cucina in loco nei giorni di tempo pieno. Gli alunni utilizzano la palestra comunale appositamente realizzata e altre strutture quali il parco giochi, il teatro Casone e il centro enologico.

Ortovero è anche il comune della provincia di Savona con l’età media più bassa grazie anche alle politiche scolastiche che hanno sempre contraddistinto tutte le amministrazioni comunali.

Il sindaco Osvaldo Geddo e il responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. Andrea Rupo, sono molto soddisfatti per la scelta di completare ed estendere i servizi scolastici con la realizzazione di un nuovo asilo nido. Sorgerà nella frazione Pogli e darà vitalità alla stessa località ortoverese.

Nei giorni scorsi è stato aggiudicato l’appalto tramite la Stazione Appaltante della Provincia di Savona per la costruzione della nuova struttura da 40 posti sul sedime di una vecchia scuola elementare successivamente trasformata in centro sociale.

Sono in fase di completamento le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione dell’importante progetto per la comunità locale e per tutto il comprensorio.

I lavori saranno realizzati dalla ditta “Ecoedile srl” del Gruppo Verus di Magliolo, che svolgerà l’intervento di demolizione del vecchio edificio e successivamente l’edificazione dell’asilo nido, per una superficie di circa 300 metri quadri su un unico pian terreno.

L’opera è finanziata nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – Nuovo piano asili 2024, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.