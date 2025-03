Siglato il gemellaggio tra "Vecchia Loano" e la Onlus "Basta Poco"

Venerdì 7 marzo si è svolto il gemellaggio tra l'associazione “Vecchia Loano” e la Onlus “Basta Poco” di Albenga. Quest'ultima, con presidente Mario Baruchello, si occupa di volontariato e assistenza ai malati terminali, fornendo supporto psicologico, formazione, rinforzo alle cure palliative e terapia del dolore.

Collaborando con altre associazioni, organizza per bambini affetti da patologie oncologiche – nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche – weekend di divertimento, svago e spensieratezza insieme alle loro famiglie, offrendo ai piccoli pazienti occasioni di evasione dal contesto clinico.

A tal proposito, assieme all'associazione, ogni anno diventa possibile un incontro emozionante con i suddetti bambini, che vengono ospitati per un giorno di festa, leggerezza, giochi e una merenda speciale, grazie alle socie della “Vecchia Loano”.

Suggestiva l'apertura del grande portone del capannone, sede della “Vecchia Loano”, che spalanca ai bambini un mondo fatato e magico con i carri di Carnevale e le maschere di Loano. Qui, insieme a tutti i membri dell'associazione – capitanata dal presidente Agostino Delfino – vengono accolti con il sorriso.

Gli occhi incantati e le bocche semiaperte dei bambini sono un'immagine forte e commovente, mentre entrano in quel mondo di favole, giochi, sorrisi, meraviglia e musica, accompagnati da adulti che celano a stento l'emozione. L'obiettivo è far sì che almeno per un giorno il loro universo sia pieno solo di gioia – come dovrebbe essere per ogni bambino – lasciando fuori da quel portone magico la malattia, il dolore e la sofferenza.