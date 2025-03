Nella notte, a causa del maltempo, una pianta è crollata sulla sede stradale in via Romagnoli a Savona, bloccando la circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per rimuovere il tronco e mettere in sicurezza l'area.

La strada è rimasta chiusa per oltre tre ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.