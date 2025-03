Savona, "Venerdì in Fortezza": il 14 marzo l'incontro con Ilaria Naef

Venerdì 14 marzo, alle ore 16 a Savona, nell'ambito della rassegna "Venerdì in Fortezza", l'incontro con Ilaria Naef alle Cellette della Sibilla sul Priamar.

Un evento curato da QuiArte.

Nata con una disabilità a causa di una paralisi cerebrale, Naef è diventata la prima (e unica) atleta italiana di WCMX, la disciplina di freestyle sulla sedia a rotelle.

Tra i suoi obiettivi - come si legge sul portale superabile.it - il primo è "portare questo sport in Italia per renderlo più popolare, in modo che sempre più persone possano avvicinarsi, anche se non lo vogliono praticare a livello agonistico". Il suo secondo obiettivo, invece, è "fare uno skatepark accessibile nella mia città, che è Savona".