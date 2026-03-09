Savona, i ladri di rame colpiscono ancora: spariscono le grondaie di un condominio di Corso Tardy e Benech

Dove prima c'erano i tubi in rame delle grondaie resta solo la fascetta che li teneva. Il rame continua ad essere uno dei metalli più ambiti e a farne le spese è stato un condominio di corso Tardy e Benech, a Savona, sotto i portici.

Il condominio ha un bel giardino interno con piante e fiori e ai quattro angoli aveva un sistema di grondaie in rame. Qualche notte fa però le grondaie sono state rubate e all’amministratore non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia per il furto.

Il furto sarebbe avvenuto qualche notte fa. I ladri sono entrati in azione e hanno smontato i tubi, probabilmente lavorando con calma e approfittando delle ore notturne. Un intervento rapido ma efficace: al mattino, al posto delle grondaie, sono rimasti soltanto i supporti metallici che le sostenevano.

Il furto è stato segnalato all’amministratore del condominio che, dopo aver constatato il danno, non ha potuto fare altro che presentare denuncia alle forze dell’ordine. Oltre al valore del metallo sottratto, ora i condomini dovranno affrontare anche i costi per il ripristino dell’impianto di raccolta delle acque piovane.

Il rame resta uno dei metalli spesso oggetto di furto, ma era da tempo che non se ne verificavano furti in zona. E' di due anni fa da parte del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Savona l'arresto di quattro persone responsabili di ben 35 furti di attrezzature agricole e importanti quantitativi di cavi elettrici in rame, in vari comuni nelle provincie di Savona e La Spezia.