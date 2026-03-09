Savona, si aggrappa a un palo a testa in giù per evitare il controllo: arrestato dopo aver colpito due agenti

Non ha fornito le proprie generalità alle forze dell’ordine intervenute e, dopo aver opposto resistenza, ha colpito due agenti di polizia. Per questo è stato arrestato.

Il giovane, senza fissa dimora, è stato fermato sabato scorso a Savona. Durante un controllo in piazza del Popolo – dove si trovava con il volto parzialmente travisato – si è rifiutato di fornire i documenti e, per evitare di essere identificato, si è avvinghiato a un palo mettendosi a testa in giù.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia. Gli agenti hanno tentato di liberarlo dal palo ma l’uomo, scalciando, ha colpito due poliziotti, che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 e 15 giorni.

Successivamente gli operatori sono riusciti a bloccarlo e per lui sono scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Questa mattina, in Tribunale a Savona, si è svolto il processo per direttissima con il giudice che ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane, difeso dall’avvocato Antonio Falchero, il divieto di dimora nella provincia di Savona.