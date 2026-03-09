Vado, lutto per la scomparsa della staffetta partigiana Irene Celestino

Un altro pezzo di storia della Resistenza che se ne va. È scomparsa nelle ultime ore Irene Celestino all'età di 99 anni.

Staffetta partigiana e infermiera nell'ospedaletto partigiano di Segno a Vado Ligure, contribuí attivamente alla lotta di Liberazione durante la Seconda Guerra Mondiale.

Classe 1926, moglie del partigiano Rosa Osvaldo Pessano, lo scorso giugno con un video aveva salutato via social il partigiano Gin Sergio Leti scomparso a 100 anni.

Aveva voluto scrivergli una lettera e leggere un pensiero per lui e per sua mamma Clelia Corradini, antifascista e partigiana catturata e poi fucilata a Vado Ligure il 24 agosto del 1944.

A pubblicare l'emozionante video era stata la figlia di Irene Marina Pessano che aveva ricordato oltre a Gin anche la partigiana Ines Rosa Goslino scomparsa lo scorso novembre a pochi giorni dai 103 anni e il partigiano di Vado ancora in vita "Tuono" Giuseppe De Grandi.

Lascia i figli Marina e Sergio, il genero Nino, la nuora Rita, la nipote Manuela con Stefano, la pronipote e tutti i parenti e gli amici.

I funerali si svolgeranno martedì 10 marzo alle 11.00 nella chiesa di San Maurizio a Segno.