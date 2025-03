Decastelli prende le distanze da "Uniti per Murialdo": "La lettera non rispecchia il mio pensiero"

Giancarlo Decastelli, consigliere di opposizione e capogruppo di ViviAmo Murialdo, prende le distanze dalla lettera aperta redatta dal gruppo Uniti per Murialdo.

"A seguito della pubblicazione, avvenuta questa mattina (11/03/2025) su SavonaNews, della lettera aperta scritta da una parte dell’opposizione del comune di Murialdo, desidero, in qualità di consigliere di minoranza e capogruppo della lista 'ViviAmo Murialdo', chiedere la pubblicazione di questa mia dichiarazione per chiarire un punto importante: il termine generico opposizione dovrebbe essere sostituito con il più corretto una parte dell’opposizione".

"Infatti, come capogruppo di 'ViviAmo Murialdo', mi dissocio completamente da quanto espresso nella lettera, in quanto non rispecchia il mio pensiero. Preciso inoltre di essere in totale disaccordo non solo con i contenuti di questo documento, ma anche con le precedenti esternazioni del gruppo", conclude Decastelli.