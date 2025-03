Sicurezza idrogeologica, il sindaco di Albenga incontra il presidente Bucci: "Un passo significativo per affrontare e prevenire eventi calamitosi"

Sanità e sicurezza idrogeologica del territorio saranno i temi principali dell’incontro previsto per il mese di aprile tra il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

“Ringrazio il presidente Bucci – afferma il sindaco Tomatis – per aver fissato in tempi rapidi questo incontro, che rappresenta un passo significativo per affrontare le criticità e le sfide legate alla gestione del territorio e alla prevenzione di eventi calamitosi”.

Facendo seguito all'incontro tenuto a Savona tra il presidente Bucci e i sindaci del territorio, il sindaco Tomatis ha richiesto un appuntamento per approfondire le esigenze specifiche di Albenga. La risposta del presidente è stata tempestiva, fissando rapidamente una data per il confronto.

“Negli ultimi anni, il cambiamento climatico ha reso sempre più frequenti fenomeni atmosferici improvvisi e di forte intensità, con conseguenti allagamenti ed esondazioni. La presenza di una fitta rete di rii e canali, ormai inadeguati ad accogliere le portate di piena, rende necessario riprogettare e intervenire su tutta la rete idrica della città. Il presidente Bucci ha immediatamente dimostrato disponibilità, comprendendo le esigenze di un territorio fragile come il nostro”, ha sottolineato Tomatis.

“Mi auguro che questo incontro possa essere il primo passo di un dialogo costruttivo su più livelli, non solo per Albenga, ma per tutto il ponente savonese”, conclude il primo cittadino.

Oltre che sulla messa in sicurezza idrogeologica, il confronto si concentrerà su una vasta gamma di ambiti e tematiche per il comprensorio ingauno, a partire da quelle riguardanti la sanità, rappresentando un’importante opportunità per rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione locale e la Regione Liguria e definire strategie per il futuro.