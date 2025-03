Sanità in Val Bormida e nel ponente savonese: giovedì 13 marzo due incontri pubblici organizzati dal Pd

“La situazione della sanità nel savonese continua a peggiorare, con ospedali ridimensionati, pronto soccorsi in affanno, assistenza territoriale insufficiente e liste d’attesa sempre più lunghe. I cittadini della Val Bormida e del ponente savonese meritano risposte concrete e soluzioni efficaci per garantire un accesso rapido e dignitoso alle cure". Così, in una nota, il Gruppo PD in Regione.

"Per questo giovedì 13 marzo il Consigliere Regionale Roberto Arboscello con il Gruppo PD in Regione - si legge ancora nella nota - ha organizzato due incontri pubblici per discutere di cosa sta succedendo sul nostro territorio e chiedere interventi concreti. Alle 17.30 a a Cairo Montenotte e alle 21 a Finale Ligure: saranno con noi il capogruppo PD in Liguria Armando Sanna, il Segretario regionale Davide Natale e la responsabile nazionale Salute PD Nazionale, Marina Sereni".