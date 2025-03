Caro bollette, Liguria undicesima in Italia con una spesa media di 754 euro

Con una spesa media di 754 euro, di cui 258 per l’elettricità e 495 per il gas, la Liguria è l’undicesima regione in Italia nella classifica dei consumi della famiglie Italiane secondo i dati elaborati da Facile.it per Il Sole 24 ore.

Da ottobre a gennaio il rincaro in bolletta si è tradotto in un incremento medio del 1,5 % per la luce e dell’8 % per il gas rispetto allo stesso periodo del 2023-2024.

E’ la componente del gas quella a pesare di più sulle tasche delle famiglie. L’analisi è stata realizzata sui consumi dichiarati da un campione di oltre 770.000 richieste di fornitura luce e gas raccolte da Facile.it. La spesa è stata calcolata a parità di consumi e considerando una tariffa indicizzata, mercato libero.

Bollette che continuano a crescere tanto che il governo ha messo a punto una manovra per andare incontro alle famiglie. Per l’anno in corso verrà riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 25mila euro, ma ancora non sono note le modalità di invio della domanda e quelle di erogazione.

Tuttavia, la procedura potrebbe essere la stessa dei bonus sociali gas e luce, cioè senza bisogno di compilare moduli o effettuare una richiesta formale: i contributi, insomma, verranno scontati direttamente nelle bollette. Questa è la principale novità per le famiglie, contenuta nel decreto legge 19/2025 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso), che, secondo le valutazioni del Governo, interesserà circa 8 milioni di famiglie, con uno stanziamento di 1,65 miliardi di euro.