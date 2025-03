Parchi eolici nel savonese, Bruzzone (Lega): "Basta a nuovi impianti, si efficientino quelli esistenti"

“Premesso che la provincia di Savona presenta attualmente 18 impianti eolici con 62 pale, producendo già circa il 90% dell’energia elettrica per la Liguria, chiediamo al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di assicurare che su questo territorio si possa incrementare l’efficienza solo degli impianti eolici esistenti, invece di installarne di nuovi”.

Lo dichiara il deputato della Lega Francesco Bruzzone, interrogando il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin durante il question time.

“I 16 progetti presentati per la realizzazione di nuovi parchi eolici in provincia - ricorda l'onorevole savonese - rischiano, infatti, di portare alla perdita di ecosistemi, specie in aree che vanno tutelate a livello idrogeologico, ambientale e naturalistico, paesaggistico, storico e artistico. La biodiversità deve essere salvaguardata, così come i valori storico culturali che sono patrimonio della nostra comunità”.