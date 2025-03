Bric Surite, Briano replica alla Scotti: "Polemiche sterili, preferisco concentrarmi sul fermare l'installazione delle pale"

Il dibattito sul parco eolico di Bric Surite continua a scaldare la politica locale. Il sindaco di Altare, Roberto Briano, ha risposto alle accuse della consigliera comunale Rita Scotti, ribadendo la posizione dell'amministrazione.

"Che uno lo sapesse o meno, non è che abbiamo scelto di non dire nulla. Sul sito della Regione c'era tutto scritto", ha replicato il primo cittadino. "Se vogliamo fare polemiche sterili, preferisco fare un passo indietro. Non sono interessato a queste cose. Voglio concentrarmi sul fermare l'installazione delle pale."

"Pensavo che sarebbe stata una battaglia unitaria contro il progetto, ma ho capito che non è possibile. Ogni volta ci sono polemiche, e non si può lavorare così."

Infine, Briano ha sottolineato l'importanza della collaborazione con altre amministrazioni: "Stiamo lavorando insieme per impedire l'installazione di questo parco e di altri progetti simili, che sarebbero un disastro per i territori".