Andora, il sindaco Mauro Demichelis eletto Coordinatore Regionale dell’Associazione “Città dell’Olio” Liguria

“Sono grato ai sindaci dell’Associazione “Città dell’Olio” che unitariamente mi hanno espresso fiducia e, in particolare, al Coordinatore uscente Enrico Lupi per il prezioso sostegno e per l’opera svolta finora. Ringrazio il Presidente Nazionale Michele Sonnessa con il quale condividiamo gli obiettivi strategici dell’Associazione e il Direttore Antonio Balenzano per il proficuo supporto tecnico attuato in questi anni – ha dichiarato il neo eletto Mauro Demichelis, che entrerà in carica ufficialmente dal 29 marzo – Lavorerò, insieme ai Coordinatori provinciali, in sinergia con tutti gli Enti, per attivare i migliori meccanismi a tutela e salvaguardia dei territori olivati con particolare attenzione alle azioni per garantire la difesa e la manutenzione del suolo, così vitali per i comuni liguri. Sul fronte della promozione e dello sviluppo di un turismo enogastronomico, valorizzeremo l’identità delle comunità liguri legate alla coltivazione dell’olivo, attraverso le manifestazioni nazionali promosse da “Città dell’Olio” come la “Camminata fra gli olivi” e “La Merenda nell’oliveta”, ma anche con eventi regionali che favoriscano la valorizzazione delle aziende dell’entroterra, la commercializzazione dei prodotti locali e l’utilizzo delle olive e dell’olio EVO liguri nei locali pubblici: in particolare, in questo ambito, un progetto che ho a cuore è l’inserimento nei menù della “carta degli olii” per favorire una piena conoscenza dei sapori locali e delle varietà nazionali, come già avviene con i vini”.