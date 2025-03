Codice strada: Bergesio (Lega), in trimestre meno morti e incidenti ma da sinistra solo bugie

“Grazie a Matteo Salvini, con questo codice della strada un calo del 5,5% degli incidenti che ha determinato un -20,4% di vittime (cioè 61 morti in meno) e un -8,8% di feriti in tre mesi. Stiamo andando senza dubbio nella direzione giusta e questo, evidentemente, infastidisce la sinistra e alcuni media a lei vicina che inventano bugie su provvedimenti legati ad assunzione di droghe, alcol o farmaci per screditare il buon lavoro del ministro. Peccato che i dati di Polizia Stradale e Carabinieri accertino l’efficacia delle nuove norme”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.