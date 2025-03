Carcare, contributi per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Carcare promuove, anche quest'anno, l’implementazione del servizio di trasporto per gli studenti con disabilità residenti sul territorio comunale e frequentanti, nell’anno scolastico 2024/2025, la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anche in un comune diverso da quello di residenza.

"Il servizio è previsto mediante la concessione di un contributo economico forfettario a supporto delle spese di trasporto dell’alunno con disabilità, con l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio e l’inclusione sociale", dichiarano gli assessori Simone Ziglioli e Beatrice Scarrone.

"Possono presentare domanda i genitori degli alunni residenti nel comune di Carcare, in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3, comma 1 o 3, e iscritti per l’anno scolastico 2024/2025 alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, situata sia a Carcare sia in un altro comune", concludono gli assessori Ziglioli e Scarrone.

Le domande dovranno essere presentate al comune di Carcare, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 di giovedì 3 aprile 2025.