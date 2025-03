Guide Professioniste della Liguria, una giornata di formazione e informazione ad Alassio

Torna un appuntamento importante per Alassio e per il comparto delle Guide Professioniste della Liguria: promossa e organizzata da Comune di Alassio, Gesco Srl e Marina di Alassio si rinnova per il terzo anno consecutivo la giornata di formazione regionale, in collaborazione con AIGAE Liguria sotto l’egida dell’Assessorato allo sviluppo dell’entroterra e promozione del territorio della Regione Liguria.

Alassio ha un primo entroterra collinare estremamente interessante e una importante offerta di esperienze legate all’outdoor del mare unici dal punto di vista naturalistico, con una grande complessità paesaggistica ed ecologica e una nutrita comunità floristica e faunistica. Per questo il Comune, insieme alle due società partecipate, ha deciso di dare nuovamente spazio e visibilità al patrimonio dei sentieri e del mare alassino con una giornata di informazione e formazione gratuita per addetti ai lavori a cui le Guide ambientali potranno partecipare sia in presenza che in streaming.

Questa edizione non fornirà solamente informazioni inerenti al territorio da tutti i punti di vista per un aggiornamento tecnico ma sarà un vero e proprio corso di formazione che porterà le guide a usare le loro esperienze e le loro capacità per promuovere al meglio il territorio e il patrimonio in cui stanno operando.

In apertura della giornata del 20 marzo Alassio ospita la Riunione Regionale delle Guide Aigae con un primo spazio dalle 9 alle 10.00 totalmente riservato alla riunione regionale delle guide AIGAE.

SENTIERI E MARE 4.0

Il mare e il paesaggio terrestre vanno prima di tutto trasferiti come patrimonio. Poi come contenuti social sui canali turistici. Si tratta di valorizzare le bellezze senza essere invasivi. Ecosostenibilità e rispetto prima di tutto. Quanto possono aiutare dei bravi content creator in tutto ciò? Viviamo tutto sui social e le esperienze diventano virali a 360 gradi. Questo però è un canale che va conosciuto bene per poterne trarre tutti i vantaggi possibili. Ecco dove nasce l'importanza dei content creator nel promuovere il turismo sostenibile e le esperienze autentiche nel modo corretto e con una strategia mirata. Grazie alla presenza di Margaret Dallospedale, Indiansaveg, blogger e formatrice professionista sul tema digital, si porterà sul palco una case history live come esperienza vissuta in prima persona in agenzia di viaggi. Ne parlerà Margaret Dallospedale, Agente di Viaggi 2000, Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi dal 2002, Travel blogger dal 2009 e creatrice digitale 2012. Una full immersion di 3 ore nel nuovo modo di comunicare le esperienze turistiche per capire insieme come è cambiato il modo di scegliere le vacanze e le attività da fare negli ultimi 25 anni.

La giornata sarà aperta dai saluti del sindaco di Alassio Marco Melgrati, dell'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, del consigliere comunale con incarico alla Biblioteca e agli Spazi Comunali Mariacristina Boeri, del presidente di Marina di Alassio srl Rinaldo Agostini e del direttore generale di Gesco srl Igor Colombi. Seguiranno gli interventi “Comunicare l'esperienza: il Comparto in evoluzione” a cura del dirigente del Comune di Alassio Francesco Parrella e “Progetto ciclovia e rete sentieristica minore del territorio alassino” a cura del presidente dell'Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini e del presidente ASD Team Senza Rotelle, guida mountain bike e trail builder Loris Parodi.