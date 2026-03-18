Scuole sotto la lente del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, Anief Liguria denuncia carenze nell’assistenza

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha diffuso oggi ai dirigenti scolastici la Delibera n. 09 del Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con cui vengono impartite direttive urgenti per garantire l’assistenza igienico-personale agli alunni non autosufficienti.

Il provvedimento, recepito dalla Regione Liguria in linea con la Raccomandazione n. 02 del 5 marzo 2026, stabilisce che l’assistenza deve essere garantita senza eccezioni per tutto l’orario scolastico ed educativo. Si tratta di un “accomodamento ragionevole”, necessario a prevenire discriminazioni e riconducibile alle mansioni ordinarie del personale scolastico, come previsto dal CCNL del 18 gennaio 2024.

La delibera giunge anche alla luce di recenti fatti di cronaca: pochi giorni fa, a Genova, una studentessa di 17 anni, ex atleta paralimpica, è stata costretta a lasciare la scuola per mancanza dell’assistenza necessaria, in un episodio definito dal Garante «incompatibile con i principi dello Stato di diritto».

Anief Liguria ha colto l’occasione per ribadire le criticità nel sistema scolastico: «Troppo spesso si ricorre in modo tardivo e insufficiente alle ore di sostegno in deroga - afferma il sindacato -, senza garantire la presenza del docente di sostegno per l’intero monte ore previsto dal PEI». Solo a febbraio, sottolinea Anief, molte scuole hanno assegnato poche ore in deroga a fronte di bisogni già noti.

La contrazione delle risorse e le incertezze organizzative rischiano di trasformare le scuole in contesti non pienamente accessibili, costringendo le famiglie a intervenire in emergenza per colmare le lacune. «Non accettiamo che il risparmio di spesa ricada sugli studenti con disabilità - conclude Anief Liguria -. Il diritto all’istruzione è unico e inderogabile e non può essere compresso da carenze di organico o ritardi amministrativi, con gravi ricadute anche sulla dignità della persona».

L’appello conclusivo del sindacato è quindi, per le famiglie, a «segnalare ogni inadempienza rispetto ai PEI» riservandosi di agire legalmente contro ogni forma di discriminazione derivante dalla mancata assistenza.