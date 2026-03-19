Solo, bagnato e al freddo: salvato a Vado un cucciolo di germano reale

Un cucciolo di germano reale rischia di morire per il freddo ma grazie all'intervento di una giovane e il trasporto a Cadibona è stato salvato.

A raccontare l'accaduto l'Enpa di Savona.

"L’altro ieri, dopo il forte temporale che si è abbattuto su Savona, tra acqua, freddo e caos, un piccolo germano lottava da solo per sopravvivere nei giardini di Vado Ligure. Solo. Bagnato. Infreddolito. Una ragazza lo ha visto e non ha fatto finta di niente. Lo ha raccolto, proteggendolo come poteva, e ci ha chiamati - spiegano - Quando siamo arrivati, quel piccolo batuffolo di vita era debolissimo, tremava, senza forze. Lo abbiamo portato subito al Cras, al caldo, in incubatrice, iniziando a prenderci cura di lui con tutta l’attenzione possibile. E oggi possiamo dirlo: sta reagendo. Ha mangiato. Si è scaldato. Sta tornando a vivere".

"Adesso lo accompagneremo passo dopo passo, con pazienza e dedizione, finché non sarà abbastanza forte da affrontare il mondo là fuori. E quel giorno, quando tornerà libero, sapremo che ne è valsa la pena. Perché a volte basta una sola persona che si ferma per cambiare il destino di una vita" concludono dall'Enpa.