Emergenza adozioni gatti in provincia di Savona: 19 felini cercano casa con urgenza

Situazione di emergenza in provincia di Savona: 19 gatti rimasti senza proprietario sono in cerca di una nuova casa. I felini fanno parte di una colonia di 46 esemplari appartenuti a una donna scomparsa improvvisamente. Ora, grazie all’impegno di Giada Savio, che si avvale di altri volontari e amanti degli animali, si sta cercando una soluzione per garantire loro un futuro sicuro e sereno. Mentre 27 gatti hanno già trovato casa, ce ne sono 19 che sono ancora in attesa.

I gatti hanno un’età compresa tra i 2 e i 6 anni e sono tutti sterilizzati o castrati. Inoltre, sono stati sottoposti ai test Fiv e Felv per garantirne lo stato di salute. "Questi mici hanno bisogno di una seconda possibilità, di una famiglia che possa accoglierli con amore e rispetto", spiega Giada che sta coordinando le operazioni di affido e si occuperà personalmente di selezionare gli affidatari.

L’appello è urgente: chiunque sia interessato ad adottare uno di questi gatti può contattare Giada Savio al numero 3291874598. "Ogni aiuto è fondamentale per dare loro una nuova casa e allontanarli dall’incertezza. Confidiamo nel buon cuore delle persone", aggiunge la volontaria.

I gatti aspettano una famiglia che possa offrire loro una casa sicura e l'affetto che meritano.