Roccavignale ricorda il lockdown tra resistenza e solidarietà (VIDEO)

Cinque anni fa, l’Italia entrò ufficialmente in lockdown a causa della pandemia di Covid-19, dando inizio a un periodo difficile e surreale, segnato da restrizioni severe, incertezze e paure.

Oggi, il comune di Roccavignale ha scelto di ricordare quei giorni pubblicando sui propri canali social un breve filmato realizzato in quel periodo, una testimonianza di come la vita fosse cambiata all’improvviso e di come ciascuno abbia affrontato la quarantena a modo suo.

Se le restrizioni pesarono su tutti, chi viveva in piccoli paesi come Roccavignale poté almeno godere di spazi più ampi e di una quotidianità meno opprimente rispetto alle città. Tuttavia, quel tempo sospeso fu anche un’occasione di riscoperta: molti si dedicarono alla casa, alla lettura, allo sport, alla cucina, riscoprendo passioni o trovandone di nuove.

Il video racconta proprio questo: frammenti di vita quotidiana durante il lockdown, tra chi sistemava casa, sperimentava ricette, leggeva o si allenava. Ma anche la storia di chi, nonostante tutto, continuò a lavorare per la collettività: farmacisti, operatori essenziali e tutti coloro che non si fermarono mai.

Un ricordo di quel periodo unico, che ha segnato profondamente ognuno di noi.