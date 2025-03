Borghetto, l'Asl2 cerca nuovi locali per il centro assistenza ai disabili con una manifestazione d'interesse

Con una manifestazione d'interesse non vincolante, l'azienda sanitaria avvia un'indagine esplorativa per trovare locali da dedicare a prestazioni di carattere residenziale e semiresidenziale per disabili.

I requisiti sono: che si trovi nel comune di Borghetto, che sia in grado di accogliere persone disabili in regime residenziale per 20 persone e in regime semiresidenziale per altre 15 persone, con separazione degli spazi per i due moduli.

Attualmente, la struttura di Borghetto Santo Spirito ospita 19 persone in regime residenziale e 9 in modalità semiresidenziale. Alla base della decisione di Asl2 ci sarebbero i costi di affitto, ritenuti ormai insostenibili per i bilanci dell’azienda sanitaria. L'Asl2 ha dato disdetta dagli attuali locali, che dovrà liberare entro giugno, e quindi dovrà trovare una nuova struttura.

Inizialmente si era prospettata la possibilità di un trasferimento degli utenti al presidio Pogliani di Loano ed era emersa l’ipotesi di esternalizzazione del servizio, ma le famiglie dei pazienti hanno alzato le barricate.