Passaggio “Milano – Sanremo”: riunioni in Prefettura per garantire la sicurezza e la gestione della viabilità

Per garantire la sicurezza e la gestione della viabilità in vista della 116ª Milano-Sanremo, in programma sabato 22 marzo, si sono svolte ieri presso la Prefettura di Savona due riunioni operative. Il Comitato Operativo di Viabilità e il coordinamento delle Forze di Polizia, presieduti rispettivamente dal Viceprefetto Vicario, Alessandra Lazzari, e dal Prefetto Carlo De Rogatis, hanno analizzato l’impatto della gara sul traffico e le misure di sicurezza necessarie.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla prima edizione della "Milano-Sanremo Woman", che prenderà il via lo stesso giorno da Genova.

Pur trattandosi di iniziativa consolidata nel tempo, la novità costituita dalla concomitante gara ciclistica femminile organizzata da RCS Sport S.p.A. ha determinato la necessità di effettuare opportuni approfondimenti, finalizzati a ridurre i disagi alla circolazione nei tratti stradali interessati dalla competizione, anche attraverso la sensibilizzazione dell'ente ad assumere iniziative idonee a supportare il dispositivo di sicurezza predisposto a tutela dei partecipanti e dei cittadini.

I lavori svolti nei tavoli, nell’ambito dei quali è emerso il massimo impegno delle Forze di Polizia e degli attori del soccorso tecnico e sanitario urgente per l’occasione, hanno consentito di mettere a punto le strategie con lo scopo di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, al netto dei possibili disagi connessi alla concomitanza delle due gare ciclistiche, sia sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico che di quello degli interventi a tutela dell’incolumità dei cittadini.

Da un punto di vista tecnico le strategie verranno ulteriormente affinate nel corso di una prossima riunione in Questura, prevista per domani 21 marzo.

In ultimo e sempre cono scopo di minimizzare le possibili criticità alla circolazione stradale, si è posta attenzione anche al tema dell’informazione all’utenza, compresa quella pendolare, con il coinvolgimento delle società autostradali e dell’azienda di trasporto pubblico locale TPL.