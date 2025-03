Parcheggi a pagamento a Varazze, nuovo ricorso al Tar contro l'affidamento della gestione

Il tema della gestione dei parchimetri a Varazze continua a tenere banco soprattutto nelle aule dei tribunali.

La società albissolese Gesto Park ha infatti fatto ricorso al Tar della Liguria contro l'affidamento disposto dalla polizia locale varazzina alla ditta di Padova Abaco Srl fino al prossimo 30 giugno 2025. Con il Comune che ha dato l'incarico ad un legale per resistere in giudizio.

Il comandante Mauro Di Gregorio lo scorso febbraio aveva affidato all'azienda per una cifra che si attesta sui 78mila euro lo scassettamento dei parcometri che dovrà avvenire due volte a settimana con il trasporto negli uffici per il ritiro delle somme tramite portavalori, la manutenzione ordinaria degli stessi (cambio carte, inceppamenti monete, fornitura materiale di consumo) e la vigilanza sulle aree di sosta con 1 risorsa per 40 ore settimanali, aggiornando le agevolazioni per i residenti (ZTL, aree pedonali).

La ditta dovrà essere fornita di un palmare e stampante per il controllo delle violazioni, dovrà mettere a disposizione un recapito per le segnalazioni da parte degli utenti ed effettuare la rendicontazione mensile delle somme scassettate, con accredito diretto delle somme verificate dal servizio di trasporto e conta valori.

Una vicenda che comunque aveva già avuto una cronistoria particolarmente intricata.

Dal novembre del 2024 era scattata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Varazze finalizzata proprio ad un eventuale affidamento “in house” del servizio di gestione della sosta con parcheggi regolamentati a tariffa.

Era stato dato mandato al comandante che in caso di esito positivo della rigognizione, avrebbe potuto procedere all’istruttoria della necessaria documentazione, che poi sarebbe stata sottoposta alla giunta per la successiva approvazione del Consiglio Comunale. In questo momento però per ovviare alla criticità è stata scelta la linea dell'affidamento provvisorio in attesa di andare verso la gestione in house.

L'amministrazione nell'aprile del 2023 non aveva rinnovato per altri due anni il contratto proprio a Gestopark di Albissola, la quale aveva gestito per 5 anni la sosta degli stalli regolamentati a tariffa.

Un articolo del contratto che era stato siglato con l'azienda prevedeva, a favore del comune varazzino, l'opzione di un eventuale rinnovo contrattuale per un periodo di ulteriori due anni a decorrere dalla sua cessazione ma con una pec avevano comunicato ai concessionari uscenti che, a seguito di una puntuale e specifica disamina da parte degli uffici comunali dei documenti contrattuali e della corrispondenza intercorsa, non avrebbero prolungato il rapporto.

Dall'aprile del 2023 poi era stato conferito il mandato a Di Gregorio di attivarsi per assicurare la continuità del servizio con lo scopo di acquisire dati e valutazioni per l’adozione di nuovi modelli gestionali delle aree di sosta regolamentate a tariffa, finalizzate all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento.

A seguito di un periodo di affidamento del servizio all'azienda Sct Group da maggio 2023 al 31 gennaio 2024, Gestopark aveva fatto ricorso al Tar chiedendo l'annullamento.

Il Tribunale amministrativo gli aveva dato ragione annullando la procedura di gara ma comunque il Comune, che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato (che aveva rigatto anche l'Appello al Comune), aveva prorogato la gestione dei parchimetri a Sct fino alla fine dell'aprile del 2024. Alla scadenza poi si era verificato un nuovo affidamento alla ditta Flowbird Italia Srl e ai Vigili dell'Ordine.

Successivamente i contratti erano conclusi e ad oggi in attesa di trovare una soluzione "in casa" (forse tramite Tpl Linea) il Comune aveva optato nuovamente per una concessione provvisoria.

Dal contratto con Abaco Srl però sono rimaste escluse le attività complementari di supporto alla gestione dei parcheggi a pagamento, come la manutenzione straordinaria e la riparazione delle apparecchiature oltre all’attivazione degli abbonamenti alle piattaforme digitali necessarie al funzionamento dei parcometri stessi. Per questo è stati affidato l'incarico all'azuenda Flowbird Italia Srl, casa costruttrice dei parcometri presenti sul territorio comunale che si è resa disponibile a svolgere i servizi previsti e, in particolare quello di sviluppo ed erogazione di servizi, gestione carte bancarie e telefonia, manutenzione/riparazione dei 17 parcometri presenti sul territorio comunale sino al 30 giugno con la possibilità di proroga.