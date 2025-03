Trasporto pubblico, accordo raggiunto sul rinnovo del Ccnl: sciopero nazionale dell'1 aprile verso la revoca

"Oggi segniamo un momento storico: dopo anni di attese e mesi di trattative, è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del Trasporto Pubblico Locale. Già dal prossimo mese i lavoratori troveranno un aumento complessivo in busta paga che potrà arrivare fino a 240 euro a regime. Un risultato concreto che offre finalmente certezze a migliaia di lavoratori e contribuisce a garantire la stabilità di un settore fondamentale per la mobilità del Paese". Ad annunciarlo, in una nota, è il deputato e viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi.

Un accordo che "non è solo un aggiornamento economico, ma un segnale chiaro di attenzione verso chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale ai cittadini", dice lo stesso Rixi. "Abbiamo lavorato senza sosta, coi ministri Salvini e Giorgetti, affinché venissero reperite le risorse necessarie che hanno reso possibile questo storico accordo" continua, definendo il rinnovo "l’inizio di un percorso di crescita e valorizzazione del nostro Tpl".

Ma non solo. A questo punto l'accordo scongiura lo sciopero nazionale del settore previsto per il prossimo 1 aprile, mentre permarrà quello di 4 ore, dalle 10:15 alle 14:15, nel savonese. I dipendenti di Tpl Linea, che avevano scelto di far confluire la loro protesta in quella nazionale, incroceranno infatti le braccia per protestare contro le criticità espresse a livello aziendale.