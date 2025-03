Fondo Strategico, 79 interventi per 50 milioni in tutta la Liguria: presentato il piano degli investimenti

La Regione Liguria ha approvato la prima tranche del Fondo Strategico, destinando quasi 50 milioni di euro per 79 interventi cantierabili entro fine anno. Tra questi, numerosi progetti riguardano direttamente la provincia di Savona, spaziando dalla rigenerazione urbana al ciclo delle acque, dalle infrastrutture alla sanità.



Per il settore sportivo, sono stati stanziati 3,2 milioni di euro, di cui 2,2 milioni provenienti da fondi regionali. Tra gli interventi previsti, alcuni riguardano la riqualificazione di impianti sportivi nel savonese, contribuendo a migliorare le strutture esistenti e a promuovere lo sport sul territorio.



Il savonese beneficerà di importanti investimenti nel ciclo delle acque, con 1,5 milioni di euro destinati alla sostituzione delle condotte dell’ATO centro ovest 2. Questi interventi mirano a ridurre le perdite idriche e a migliorare la gestione delle risorse idriche, un tema cruciale per la sostenibilità ambientale.

Tra gli interventi infrastrutturali, spicca la realizzazione di un nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare di Borgio Verezzi, con un investimento di quasi 2,5 milioni di euro. Questo progetto non solo migliorerà la viabilità, ma promuoverà anche il turismo e la mobilità sostenibile.

Anche il settore sanitario vedrà interventi significativi, con fondi destinati alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico di strutture sanitarie. Questi progetti contribuiranno a potenziare l’offerta sanitaria locale, garantendo servizi più moderni e accessibili ai cittadini.



La rigenerazione urbana e l’edilizia residenziale pubblica sono altri settori chiave, con interventi che mirano a riqualificare aree urbane e a migliorare la qualità degli alloggi pubblici. Anche in questo caso, il savonese sarà coinvolto con progetti specifici che verranno definiti nei prossimi mesi.

Si tratta di 50 milioni di euro di investimenti complessivi a livello regionale, di cui circa 43 stanziati direttamente da Regione Liguria tramite il Fondo strategico, per 79 operazioni che spaziano dalla cultura allo sport, dall’edilizia universitaria a quella scolastica, dalla rigenerazione urbana all’edilizia residenziale pubblica, da operazioni destinate all’entroterra a quelle legate al ciclo delle acque, fino a infrastrutture, protezione civile e sanità.