Isola Gallinara, i progetti tra turismo sostenibile e tutela ambientale

L'Isola Gallinara al centro di un ambizioso progetto di valorizzazione.

Il 14 giugno, in occasione della gara “Dritti all’Isola”, verrà testata una “piscina natatoria temporanea”, sfruttando la conformazione naturale dell’isola, per creare un legame con le attività costiere che riguardano lo sport e l’outdoor marino e promuovere un turismo sostenibile. L’iniziativa rientra nel progetto “Liguria Tourism”, finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall’Università di Genova con Regione Liguria, volto a sviluppare un modello turistico innovativo e replicabile anche in altri contesti.

“Il progetto si concluderà entro ottobre 2025 – spiega Nadia Galluzzo, project manager – e, dopo la fase di studio, passeremo all'azione. La piscina naturale che sarà installata come test per il 14 giugno sarà delimitata da boe, senza infrastrutture invasive, con un’area a 200 metri dalla costa destinata ad attività turistiche anche fuori stagione. Durante l'evento verrà testato un corridoio di boe fino all'isola”.

Il 14 giugno verranno testate alcune attività marine. “Dopo la chiusura della manifestazione d'interesse del 10 aprile, capiremo quali iniziative mettere in campo per quella giornata”, conclude Galluzzo. Probabilmente a settembre verranno presentati i dettagli del modello.

Dal 2020, Villa Diana fa parte del patrimonio dello Stato e il Comune di Albenga punta a rendere l’isola fruibile, senza turismo di massa, ma anzi garantendone la tutela. Sono già stati realizzati due progetti per la salvaguardia della flora e della fauna e la Soprintendenza sta lavorando al ripristino delle utenze e alla creazione di un polo museale dedicato all’archeologia subacquea, in sinergia con il Museo Navale di Albenga.

“L’obiettivo è consentire visite contingentate – spiega Giorgio Cangiano, consigliere delegato all’Isola Gallinara –. Una parte dell’isola è già pubblica, ma se l’acquisizione integrale da parte dello Stato dovesse concretizzarsi (sono in corso trattative con i proprietari dell’isola, ndr), si potrebbero realizzare percorsi naturalistici e collegamenti con il Cammino di San Martino, ampliando l’attrattiva turistica a livello internazionale. Entro pochi mesi sapremo di più”.