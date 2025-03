Pietra Ligure, mezzo pesante danneggia guard-rail e marciapiede in via Piave e via della Cornice (FOTO)

Brutta sorpresa questa mattina per i residenti di via Piave e via della Cornice a Pietra Ligure, dove la notte scorsa un mezzo pesante ha causato danni a un tratto di guard-rail (via Piave, vedi foto nella gallery) e a una porzione di marciapiede (via della Cornice).

Il camion, con tutta probabilità a causa di un’uscita obbligata dall’autostrada A10 per lavori in corso, si è trovato a transitare in una zona poco adatta a mezzi di quelle dimensioni. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente potrebbe essersi affidato al navigatore satellitare (come casi analoghi in passato), che lo avrebbe indirizzato lungo un percorso inadeguato.