Grande visibilità per Albenga con il romanzo di Cristina Rava

Albenga si prepara a ospitare un evento culturale di grande rilievo: la prima presentazione ufficiale del nuovo romanzo di Cristina Rava, "Degna sepoltura", sedicesimo capitolo della fortunata serie noir che vede protagonisti Bartolomeo Rebaudengo e Ardelia Spinola. L'appuntamento è per sabato 22 marzo all'Auditorium San Carlo di via Roma alle ore 17:30.

"Cristina Rava è profondamente legata al territorio ingauno e spesso sceglie il nostro territorio quale ambientazione dei suoi romanzi. Nel suo ultimo libro Albenga non solo è presente come come sfondo narrativo, ma è anche protagonista visiva: la copertina raffigura infatti la Cattedrale, le Torri e i due personaggi principali in Piazza San Michele - commenta il sindaco Riccardo Tomatis - Siamo orgogliosi che la nostra città sia al centro dei romanzi di Cristina Rava. Questo rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere Albenga non solo come luogo di cultura, ma anche come destinazione turistica. Le nostre torri saranno nelle librerie di tutta Italia grazie a questa scelta che contribuisce senza dubbio a far conoscere le bellezze e le peculiarità del nostro territorio, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più ampio".

Il romanzo, edito da Rizzoli, esplora i lati più oscuri dell’animo umano, intrecciando segreti e relazioni complesse con il fascino delle ambientazioni liguri e piemontesi. La presentazione, patrocinata dal comune di Albenga e organizzata dalla Libreria San Michele, si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale che mira a rafforzare l’identità e l’attrattiva della città.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e per chi desidera scoprire un nuovo volto di Albenga, tra storia, mistero e promozione del territorio.