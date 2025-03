A proposito di Comedian, la banana da migliaia di dollari

In foto Comedian (il comico), opera di Maurizio Cattelan

Quando si parla di arte il passo tra capolavoro e follia clamorosa è pericolosamente breve. Quante volte, infatti, visitando una mostra pensiamo: «Ma che cos’è?». È vero però anche il contrario. L’arte sa regalare momenti di pura creatività. Certo il confine è sottile e in alcuni casi segue molto anche il gusto personale, ma abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione in merito.

È accaduto, ad esempio, con l’opera dal titolo Comedian (il comico), ovvero la gloriosa banana fissata al muro con del nastro adesivo argentato di Maurizio Cattelan, classe 1960, originario di Padova, conosciuto come uno degli artisti più dissacranti e controversi al mondo.

Beh che dire. L’effetto c’è. La spesa pure, perché è stata acquistata a novembre del 2024 per 6,2 milioni di dollari da Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, durante la Contemporary Evening Sale di Sotheby’s, a New York.

Sun, già conosciuto per precedenti acquisti milionari di arte contemporanea, ha dichiarato persino di volersela mangiare, innescando una nuova ondata mediatica attorno a una delle produzioni più discusse e discutibili degli ultimi anni.

La versione venduta è la numero due, di un’edizione limitata di tre copie (più due prove d’artista), una delle quali è stata donata al Guggenheim Museum di New York da un collezionista anonimo. L’opera include un certificato di autenticità e un manuale di istruzioni, che prevede la sostituzione della banana quando, senza scampo, marcirà.

Ma vediamola nel dettaglio. Realizzata nel 2019, Comedian consiste in una vera banana, fissata ad una parete bianca con un nastro adesivo argentato. Cattelan spiegò di aver lavorato a lungo sul progetto, scegliendo infine la banana come simbolo universale, familiare e immediatamente riconoscibile. Presentata da Emmanuel Perrotin ad Art Basel Miami nel 2019, l’opera fu allora descritta dal gallerista come un «Simbolo del commercio globale, un doppio senso e un classico espediente comico».

Ad essere sinceri, pare proprio che Cattelan, abbia fatto suo il detto «Bene o male, purché se ne parli» e questo è il risultato. O forse è andato troppo avanti e non riusciamo a capirlo.