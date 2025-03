Aperta la sede di "Andora Giovani": "Non siamo il futuro. Siamo il presente"

“Non siamo il futuro. Siamo il presente”. Con questo motto, l’Associazione “Andora Giovani” ha inaugurato ieri pomeriggio la sua sede in vico Sant'Andrea.



Dopo il gradimento ottenuto con gli eventi organizzati negli scorsi mesi nei locali pubblici, già dalla prossima settimana l’associazione sarà operativa nei locali concessi dall'Assessorato alla Politiche Giovanili del Comune di Andora che ha accolto l’esigenza di offrire ai giovani un ritrovo in cui incontrarsi e sviluppare iniziative e idee di intrattenimento.



“Siamo felici dell’entusiasmo con cui è stata accolta l'inagurazione – dichiara il presidente dell'associazione Federico Degola – Ora “Andora Giovani” può offrire un luogo di ritrovo stabile, aperto a tutti i ragazzi dai 18 anni in sù. Abbiamo fatto molti eventi nei locali, ma ora chi vuol conoscerci lo può fare ancor più liberamente. La sede di Vico Sant’Andrea in Parco delle Farfalle, sarà aperta ogni martedì e giovedì, dalle 19:00 alle 23:00, offrendo occasioni di intrattenimento, dalle semplici chiacchierate ai giochi da tavolo, ma anche momenti di approfondimento culturale e ideazione di eventi che possano essere interessanti e attrattivi per i giovani. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per la fiducia data. Siamo orgogliosi della nostra Andora e vogliamo lavorare per renderla ancor più accogliente”.



“Andora Giovani” si pone anche l’obiettivo di sviluppare manifestazioni giovanili e turistiche e di collaborare con le associazioni locali, per rendere più attiva e propositiva la vita di comunità. Oltre a eventi di intrattenimento, in futuro, c'è la volontà di aprire un focus sulle problematiche giovanili con l'aiuto di esperti.



All'apertura della sede di “Andora Giovani” erano presenti il Sindaco di Andora Mauro Demichelis, che ha sottolineato l’importanza che i giovani si esprimano autonomamente, il Vice Sindaco con delega ai Rapporti con le Associazioni Daniele Martino che ha ricordato il percorso iniziato più di un anno fa anche su ispirazione di don Emanuele Daniel del quale il segretario Armando Ficcarelli ha letto un messaggio,l'assessore alle Politiche Giovanili Alexandra Allegri, l’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso, il consigliere Aga Ndricim e il Presidente dell’Ama Fabrizio De Nicola.



“L’associazione si è dimostrata una realtà dinamica, con una forte volontà di creare opportunità di aggregazione per un numero sempre maggiore di giovani” – ha dichiarato l’assessore Alexandra Allegri, che ha seguito l’iter per la concessione degli spazi- “Valorizzare l’intraprendenza e la creatività giovanile è fra le priorità dell’Amministrazione, che riconosce l’importanza di promuovere attività ed eventi pensati dai giovani per i giovani, in sintonia con le loro esigenze e che siano coinvolgenti anche per i coetanei del comprensorio. Sono felice di aver dato il mio contributo e sono certa che porteranno avanti ottimi progetti”.

Il direttivo di Andora Giovani è formato da Federico Degola che è Presidente, Alessandro Carulli vicepresidente e Armando Ficcarelli Segretario/Tesoriere. Per contatti: Info@andoragiovani.it , Instagram @andoragiovani e Facebook Andora Giovani.