I Sacchetti di Nicotina Arrivano in Italia. Cosa sono e quali sono i rischi

Dopo le sigarette elettroniche, giunge in Italia un nuovo prodotto a base di nicotina che non prevede la contemporanea combustione e aspirazione di tabacco. Si tratta delle cosiddette nicotine pouches, anche note in Italia come sacchetti di nicotina. E’ l’ultimo arrivato nel mondo delle alternative al tabacco e nelle prossime righe ne esploriamo le caratteristiche, i vantaggi e i rischi.

Sacchetti di nicotina: Cosa sono?

Le nicotina pouches sono veri e propri sacchetti che contengono nicotina ma non contengono tabacco. Oltre alla nicotina, possono contenere anche altri ingredienti quali aromi e altri riempitivi, come la gomma naturale per creare una base soffice.

Ma come fa la nicotina ad essere contenuta all’interno di sacchetti? E come funziona l’assorbimento?

I sacchetti di nicotina sono realizzati in TNT, tessuto non tessuto, e contengono generalmente nicotina sottoforma di sali di nicotina. Le nicotina pouches vanno tenute in bocca, generalmente tra il labbo superiore e le gengive. Essendo a contatto con la mucosa (sia quella del labbro che quella della gengiva) la nicotina viene assorbita attraverso quest’ultima.

Sacchetti di nicotina: Quali sono i vantaggi?

Rispetto alle alternative che permettono il consumo di nicotina, quali le sigarette tradizionali o quelle elettroniche, i sacchetti di nicotina presentano alcuni vantaggi:

Niente tabacco: I sacchetti di nicotina permettono di assorbire esclusivamente nicotina, senza che questa sia associata al tabacco.

Niente combustione: Con i sacchetti di nicotina, la sostanza viene assorbita dalle mucose per contatto, senza necessità di combustione di tabacco e altri elementi.

Meno irritazioni: I Sali di nicotina contenuti nei sacchetti sono una delle forme meno irritanti di questa sostanza. Con i sacchetti, quindi, si hanno meno irritazioni alla bocca rispetto alle altre forme di assunzione della sostanza.

Discrezione: I sacchetti di nicotina assomigliano a un chewing-gum che si inserisce in bocca. Una volta posizionati vicino al labbro, poi, restano totalmente invisibili. Inoltre, non producono fumo né vapore acqueo. Per questo, costituiscono la modalità più discreta di consumare nicotina, anche in pubblico, anche in spazi chiusi.

Acquistabili online: Al contrario dei liquidi per sigaretta elettronica, i sacchetti di nicotina sono comodamente acquistabili online. In Italia stanno aumentando i rivenditori, anche quelli specializzati nel settore. Al contrario delle droghe leggere, il cui consumo e vendita non è consentito nel nostro Paese , il commercio di sacchetti di nicotina è perfettamente legale.

Non macchiano i denti: Al contrario delle sigarette tradizionali, i sacchetti di nicotina non macchiano i denti e non aumentano la produzione di tartaro. Sono un’ottima alternativa al fumo, quindi, anche in ottica di igiene dentale.

Sacchetti di nicotina: Quali sono i rischi?

Sebbene i vantaggi rispetto alle forme tradizionali di consumo di nicotina siano numerosi e innegabili, i sacchetti di nicotina presentano comunque dei rischi.

La nicotina resta infatti una sostanza che crea dipendenza in chi la consuma. Inoltre, può causare un aumento della pressione arteriosa e aumenta il rischio di malattie cardiache. Specifichiamo, infine, che l’acquisto e l’utilizzo dei sacchetti è consentito solo ai maggiori di 18 anni.

Sacchetti di Nicotina: Dove si acquistano e quanto costano

Conclusioni

I sacchetti di nicotina rappresentano una nuova alternativa per i consumatori di nicotina che desiderano evitare il tabacco e la combustione. Tuttavia, nonostante i vantaggi in termini di discrezione e minore irritazione rispetto ad altre forme di consumo, è importante ricordare che la nicotina rimane una sostanza altamente dipendente e potenzialmente dannosa per la salute.