A Savona il Mobility Innovation Tour, la prima tappa dell'evento sul futuro del trasporto pubblico

A fare i saluti, dopo il consigliere provinciale Distilo, il presidente di Tpl Vincenzo Franceri. “Cerchiamo di essere più attrattivi per creare un trasporto pubblico che permetta di mettere in campo una maggior soddisfazione dell'utente – ha detto Franceri - Non dimentichiamo che abbiamo anche questa responsabilità di sensibilizzare di più l'utente. E quando parlo di investimento non intendo solo per gli autobus perchè è ingeneroso. Siamo nel 2025 e le infrastrutture hanno pari importanza perché un'infrastruttura permette maggior comodità e più sicurezza. Alziamo l'asticella della qualità. E'un percorso difficile ed è una sfida. Però le sfide sono come andare sull'Everest. Si accettano ma non si può volare subito in cima; si fa un passo alla volta”.