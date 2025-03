Savona, sullo stadio Bacigalupo due interpellanze di Fratelli d'Italia e della Lega

Quello del Bacigalupo non è solo il terreno di gioco del calcio. Da qualche tempo è il campo sul quale si gioca la "partita" politica tra maggioranza e opposizione. Dopo la visita del presidente della Regione, Marco Bucci, al Bacigalupo per il rilancio dello stadio, arrivano due interpellanze da parte dell'opposizione, una presentata dalla Lega e una da Fratelli d'Italia.

Nell'interpellanza della Lega, il capogruppo Maurizio Scaramuzza chiede all'amministrazione: "Quanti fondi sono stati investiti dall’attuale amministrazione e dal soggetto gestore dello stadio negli ultimi tre anni per la manutenzione e il miglioramento della struttura? Se l’amministrazione intende procedere con l’accensione di un mutuo trentennale per finanziare la riqualificazione dello stadio e con quale tempistica? Quali sono stati i motivi che hanno portato alla mancata accettazione degli investitori privati segnalati dal sottoscritto e se vi siano attualmente trattative in corso con altri soggetti privati? E quali sono le intenzioni dell’amministrazione in merito al futuro dello Stadio Bacigalupo e se esiste un piano concreto per evitarne il degrado definitivo?".

Altrettanto precise le richieste di chiarimenti presentate dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Massimo Arecco. La prima riguarda "le motivazioni e le ragioni in base alle quali, fino ad oggi, il Comune di Savona non abbia avviato una progettazione idonea e concreta per il recupero dello stadio Bacigalupo". Un secondo quesito riguarda quanto riportato dalla società Calcio Savona, che "starebbe richiedendo un tavolo di confronto con l’amministrazione per risolvere il problema delle gradinate inagibili e per la gestione dell’impianto. Da quanto risulta, sembrerebbe che, ad oggi, detta richiesta sia rimasta senza riscontro".