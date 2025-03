Da "Pietra su Pietra" alla realtà: inaugurata la nuova ambulanza di Pietra Soccorso

"Si è svolta oggi in una splendida giornata di sole l’inaugurazione del mezzo acquistato con il contributo della cena Pietra su Pietra e dei volontari della parrocchia Nostra Signora del Soccorso - si legge sulla pagina Facebook della pubblica assistenza - Ringraziamo sentitamente quanti hanno contribuito e chi ha partecipato a questa festa. Grazie come sempre, a tutti i volontari dipendenti che hanno contribuito nella realizzazione dell’evento e che ogni giorno sono a disposizione della cittadinanza".

"Questa mattina, alla Parrocchia di Nostra Signora del Soccorso, S. Messa celebrata dal Parroco Fra Girolamo e benedizione della nuova ambulanza della P. A. Pietra Soccorso acquistata con il contributo di quanto raccolto con la cena solidale "Pietra su Pietra" 2024, che il 24 settembre scorso ha visto coinvolti il Comune di Pietra Ligure, tutte le associazioni pietresi e tutta le comunità pietrese e della Val Maremola, cui si è aggiunta l'importante donazione della Parrocchia di Nostra Signora del Soccorso per un totale di 41.666 euro, tutti devoluti per l'acquisto della nuova ambulanza che da domani entrerà in servizio. Non possiamo che ringraziare ancora una volta tutti per quanto fatto allora, per la splendida giornata di oggi e, soprattutto, per quanto Pietra Soccorso continuerà a fare a servizio delle nostre comunità" il commento del sindaco pietrese Luigi De Vincenzi.