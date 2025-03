Savona, il Vicario del Questore Domenico Nicola Chierico si trasferisce a Cagliari: dirigerà il Compartimento Polizia Stradale Sardegna

Il Vicario del Questore Domenico Nicola Chierico saluta Savona per trasferirsi a Cagliari a dirigere il Compartimento Polizia Stradale Sardegna.

Da più di trent'anni in Polizia, tra i diversi incarichi svolti, Chierico ha diretto vari uffici investigativi delle Questure di Nuoro e Cagliari, ricoprendo successivamente il ruolo di Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna e concludendo la sua esperienza nella stessa regione come Capo di Gabinetto della Questura di Cagliari. Per lui si tratta quindi un ritorno nella terra sarda.

"Tale importante e delicato incarico, che prelude ad una imminente promozione al grado di Dirigente Superiore, arriva quale giusto riconoscimento per il lavoro svolto con grande passione ed estremo impegno presso la Questura di Savona ed a coronamento di una lunga e prestigiosa carriera nella Polizia di Stato iniziata nel 1992" commentano in una nota dalla Questura savonese.

"Negli anni trascorsi a Savona, il Dottor Chierico si è distinto, oltre che per le sue capacità professionali, anche per le doti umane, che ne hanno fatto un fondamentale punto di riferimento all’interno della Questura, ma gli sono valse anche la stima di Autorità ed Istituzioni operanti sul territorio - si legge ancora nella nota - Venerdì scorso, in un clima di grande festa, i funzionari ed il personale lo hanno salutato calorosamente esprimendogli il proprio sentito ringraziamento ed augurandogli grandi soddisfazioni nella nuova sede di servizio, nella certezza che con il suo impegno e la sua passione continuerà a distinguersi nella sua vita professionale".

"Particolarmente emozionante è stato il saluto del Questore, Dottor Giuseppe Mariani, che da un lato si è detto dispiaciuto per aver potuto lavorare per appena sei mesi con il Dottor Chierico, ma che ovviamente gli ha espresso le più vive congratulazioni per il prestigioso traguardo - concludono dalla Questura di Savona - Al Vicario ed alla sua sostituta, Primo Dirigente Dottoressa Anna Leuci che giungerà nella stessa data a Savona, un sincero “ìin bocca al lupo".