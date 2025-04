Savona, Valle (Sea-S) sulla raccolta porta a porta: "Disponibili ad affrontare le criticità e trovare le soluzioni più adatte"

È stata forte e dai toni molto accesi la critica mossa da una quarantina di amministratori che hanno presenziato a uno degli incontri organizzati dal Comune e Sea-S sul nuovo sistema di raccolta porta a porta.

"Credo che le polemiche non facciano bene a nessuno e, da parte dell'azienda, c'è tutta la disponibilità ad affrontare le criticità – interviene l'amministratore delegato di Sea-S, Stefano Valle –. Sapevamo che ci sarebbero state delle criticità, per questo abbiamo organizzato dei sopralluoghi per affrontarle e trovare le soluzioni più opportune e adatte".

All'avvio del nuovo servizio manca ancora un mese e mezzo, tempo nel quale Sea-S prevede di lavorare per affrontare e risolvere le difficoltà che dovessero presentarsi

."Come azienda, insieme all'amministrazione – prosegue – siamo disponibili a lavorare per trovare le soluzioni necessarie. Le dotazioni che diamo sono pensate per garantire conferimenti in sicurezza e stiamo ragionando anche sulla possibilità di gestire il lavaggio dei contenitori condominiali".

"Abbiamo ancora un mese e mezzo di tempo per trovare le soluzioni più adatte e pratiche. Sono stati effettuati dei sopralluoghi, alcuni su segnalazione degli stessi amministratori dei condomini. Tutti gli utenti avranno le dotazioni per la differenziata da fare in casa, anche chi usufruirà dei cosiddetti cassonetti intelligenti".

Il 10 aprile ci sarà un incontro dedicato proprio agli amministratori di condominio. "Accolgo il fatto che un amministratore non sia il responsabile del servizio, perché è rivolto agli utenti – conclude Valle – ma è inevitabile che gli interessati si rivolgano all'amministratore del condominio. Abbiamo scelto di mantenere la linea varata dal piano industriale, apportando una piccola variante per questioni di opportunità e per le caratteristiche di densità e morfologia del centro città. Il centro è l'area dove ci sono più esercizi commerciali e manifestazioni. Chiediamo che venga dato il tempo all'azienda di mostrarsi per quello che sa fare".