Arrivederci marzo, buongiorno aprile… dolce dormire

Arrivederci marzo, buongiorno aprile! È finalmente arrivato il mese che ci riporta giorni più luminosi e temperature più miti.

La bella stagione è arrivata e insieme al buon umore, arriva la stanchezza. Il proverbio “Aprile, dolce dormire” trae infatti origine dalla saggezza popolare dei contadini che apprezzavano il tepore portato dal quarto mese dell’anno, in cui le gemme si schiudono, la natura fiorisce, diventando più rigogliosa e i semi germogliano. La parola “aprile” deriva dal latino “aperit”, che significa proprio “aprire, far sbocciare”.

Nell’antica Roma il mese di aprile era dedicato alla dea dell’amore, Venere per i romani, Afrodite nella mitologia greca, la cui origine del nome deriverebbe dal greco “aphròs”, cioè la spuma del mare da cui, secondo la leggenda, sarebbe nata la dea. Non dimentichiamo inoltre che nel mese di aprile, precisamente il 21 dell’anno 753 a.C., si colloca la nascita di Roma.

In principio, il calendario romano iniziava l’anno a marzo, pertanto aprile era il secondo dei dieci mesi (gennaio e febbraio vennero aggiunti solo più tardi dal re Numa Pompilio) e raccoglieva tre importanti festività: i Veneralia, legati al culto della dea dell’amore e della fertilità femminile; i Cerealia, in onore di Cerere, dea della fertilità della terra e della coltivazione dei campi; i Floralia, dedicati a Flora, divinità italica delle piante utili all’alimentazione, identificata, in seguito, come “dea della primavera”.

Ad aprile quindi possiamo iniziare a pianificare le nostre avventure primaverili, scoprire nuovi posti e dedicarci alle attività all’aperto. È il momento perfetto per fare una passeggiata nei parchi fioriti, goderci un picnic sotto il sole o assaporare i delicati sapori della stagione.

Inoltre, aprile ci regala la Pasqua. Una festa che porta con sé allegria, dolci delizie e la gioia di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici. È l’occasione perfetta per portare un sorriso sul volto delle persone che amiamo.

Un altro fatto interessante è che in molte culture aprile viene considerato un mese di transizione. Si ritiene che le energie di questo mese siano particolarmente favorevoli per nuovi inizi e cambiamenti significativi. Perciò molte persone scelgono di avviare progetti importanti o di prendere decisioni cruciali in questo periodo. Aprile ci ricorda che la vita è un continuo cambiamento e che ogni nuovo inizio porta con sé opportunità uniche.

Dalla Pasqua di Risurrezione ai miti dell’antichità fino alle tradizioni dei giorni nostri, dunque, aprile è visto come il mese della rinascita e del risveglio della natura dopo il lungo letargo invernale. Buon mese di rinascita a tutti!