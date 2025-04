Iniziati i lavori per l’allestimento di Fior d’Albenga

Albenga si prepara a trasformarsi in un meraviglioso giardino. Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’allestimento delle aiuole che saranno il cuore pulsante di Fior d’Albenga 2025, evento che porta con sé colore, creatività e un messaggio di amore per la natura.

L’edizione di quest’anno (dal 12 aprile al 4 maggio) punta l’attenzione sulla straordinaria bellezza e forza della natura, celebrando il tema “Habitat - Quando la natura diventa selvaggia” e vanta la preziosa collaborazione con Euroflora.

"Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che stanno lavorando con passione per regalare ad Albenga e ai suoi visitatori un’esperienza indimenticabile", fanno sapere dal comune. L’inaugurazione sarà sabato 12 aprile alle ore 11.00 in Piazza San Michele.